Жителям Петрозаводска предлагают подарить книги с любовью

Петрозаводчан приглашают к участию в VI Общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

Как рассказали в администрации Петрозаводска, горожан призывают принять участие в ставшей традиционной акции «Дарите книги с любовью», которая приурочена к отмечающемуся 14 февраля Международному дню книгодарения и связанной с ним поддержке библиотечных фондов.

В мэрии сообщили, что часть подаренных книг останется в фондах муниципальных библиотек, а остальные направятся в общественные организации и социальные учреждения города. Подарить можно будет не только новую, но и прочитанную (после 2011 года издания) литературу.

Передать литературу можно по адресам:

Центральная городская библиотека им. Д. Я Гусарова (Октябрьский пр. 7), тел. 74-42-31;

Городская детская библиотека им. В. М. Данилова (ул. Гоголя, 14), тел. 77-35-82;

Библиотека № 3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, 17/2), тел. 51-90-49;

Библиотека № 4 (Соломенская ул., 25), тел. 71-86-27;

Библиотека № 7 (ул. Жуковского, 63), тел. 56-98-72;

Библиотека № 8 (Сыктывкарская ул., 1), тел. 56-51-35;

Библиотека № 11 (Нойбранденбургская ул., 25), тел. 52-52-47;

Библиотека № 15 (ул. Калевалы, 6), тел. 74-42-79;

Библиотека № 22 (Лососинское ш., 31, к. 5), тел. 8-921-017-20-33.

Прием книг завершится 14 февраля. Более подробно об акции можно узнать по телефону: 70-35-22.