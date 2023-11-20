Жителям Петрозаводска запретили выходить на лед

С 21 ноября запрещен выход на лёд.

Как сообщили городские власти, с 21 ноября запрещен выход на лёд. Соответствующее постановление подписала временно исполняющая обязанности главы города Инна Колыхматова.



Во время формирования ледового покрова (до толщины в 10 сантиметров) прогулки по акватории могут привести к непоправимым последствиям. Также запрещен выезд на водоёмы на автомобилях и специализированной технике. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.



В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации горожан просят звонить в единую службу спасения по номеру телефона 01, с мобильного – 112 или в ЕДДС Петрозаводска по номеру 051.



Более подробно о правилах поведения на льду можно узнать на сайте администрации в разделе «Безопасность жизнедеятельности».