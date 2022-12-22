Жителям поселка Карелии нашли работу в новом отеле, открывшемся в здании бывшего совхоза

Жители поселка Хелюля получили рабочие места в новом отеле «Белые ночи».

Сразу 15 человек, жители поселка Хелюля и села Хелюля, трудоустроились в отеле «Белые ночи», появившемся на берегу реки Хелюлянйоки. Об этом сообщил глава администрации Сортавальского муниципального района Леонид Гулевич.

«Когда в нашем районе открывается новый объект инфраструктуры, в первую очередь обращаю внимание на количество рабочих мест. После закрытия совхоза „Сортавальский“ здание администрации оказалось заброшенным. Но с приходом инвестора оно превратилось в современную гостиницу», — пишет Гулевич.

По словам главы администрации района, отель «Белые ночи» на 31 номер уже принимает гостей, а ресторан начнёт работу к началу туристического сезона.