Жителям республики показали, где начинаются все дороги в Карелии

В Петрозаводске установили нулевой километр.
Фотографии нового арт-объекта опубликовали в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
«Теперь в Петрозаводске есть свой материализованный в камне нулевой километр», — написали в соцсети.
Судя по фото, нулевой киломпетр установили у дома № 5 по улице Дзержинского - у здания карельского филиала Почты России.
Объект выполнен из камня и символизирует точку отсчета расстояний Карелии.
Именно от нулевого километра вели отсчет всех расстояний.
Напомним, нулевой километр расположен на пересечении улиц Свердлова и Дзержинского — у здания карельского филиала Почты России, раньше здесь располагался Главпочтамт или Дом Связи.
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