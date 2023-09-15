Жителям республики показали, где начинаются все дороги в Карелии

В Петрозаводске установили нулевой километр.

Фотографии нового арт-объекта опубликовали в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Теперь в Петрозаводске есть свой материализованный в камне нулевой километр», — написали в соцсети.

Судя по фото, нулевой киломпетр установили у дома № 5 по улице Дзержинского - у здания карельского филиала Почты России.

Объект выполнен из камня и символизирует точку отсчета расстояний Карелии.

Именно от нулевого километра вели отсчет всех расстояний.

Напомним, нулевой километр расположен на пересечении улиц Свердлова и Дзержинского — у здания карельского филиала Почты России, раньше здесь располагался Главпочтамт или Дом Связи.