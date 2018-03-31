Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:36, 31 Марта 2018

Жителям России разрешат собирать в лесах валежник

По теме

ФОТО: При проверке МЧС ТРЦ "Макси" все системы сработали без сбоев
31.03.18 12:19
Известный фольклорист Софья Лойтер выступила против реорганизации Детской библиотеки Карелии
31.03.18 11:26
В ТРК "Лотос Plaza" откроется большой фитнес-клуб с двумя бассейнами
31.03.18 10:45
Все новости
Загрузка...

В Госдуме был принят во втором чтении законопроект, которым предлагается разрешить гражданам собирать в лесах валежник без оформления разрешения на это.

Появление законопроекта о беспрепятственном сборе валежника (сухие деревья или их части, лежащие на земле) гражданами является следствием многочисленных обращений населения по всей стране в органы власти, в общественные организации, в том числе в Общероссийский народный фронт, по этой проблеме.

"ОНФ будет добиваться, чтобы этот законопроект был принят во всех трех чтениях и в ближайшее время вступил в полную силу", – заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

По его словам, эта мера не только направлена на поддержку граждан, но и способствует улучшению пожароопасной обстановки в российских лесах.

"Впервые вопрос о беспрепятственном сборе гражданами валежника был поднят еще в ходе конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, прошедшей 25 февраля 2016 года в Иркутске и Улан-Удэ. Эта проблема стала одной из основных в ходе всей конференции. Мы неоднократно заявляли о том, что сбор валежника не только поможет гражданам в получении необходимых дров, но и очистит наши леса от пожароопасного материала", – прокомментировал Миронов.

По теме

ФОТО: При проверке МЧС ТРЦ "Макси" все системы сработали без сбоев
31.03.18 12:19
Известный фольклорист Софья Лойтер выступила против реорганизации Детской библиотеки Карелии
31.03.18 11:26
В ТРК "Лотос Plaza" откроется большой фитнес-клуб с двумя бассейнами
31.03.18 10:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Доктор Лень
2018-03-31 12:48:19
А на всё остальное - лицензия?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
24.03.2018, 12:29
ВИДЕО: Страшные кадры из Мурманской области, где грузовой поезд сошел с рельсов

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 1
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2018 10:23
Личное мнение
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 5
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему в дни трагедии она зауважала народ.
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.2018 14:52
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
Левин и его ружья 8
29.03.2018 10:19
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»