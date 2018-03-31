Жителям России разрешат собирать в лесах валежник

В Госдуме был принят во втором чтении законопроект, которым предлагается разрешить гражданам собирать в лесах валежник без оформления разрешения на это.

Появление законопроекта о беспрепятственном сборе валежника (сухие деревья или их части, лежащие на земле) гражданами является следствием многочисленных обращений населения по всей стране в органы власти, в общественные организации, в том числе в Общероссийский народный фронт, по этой проблеме.

"ОНФ будет добиваться, чтобы этот законопроект был принят во всех трех чтениях и в ближайшее время вступил в полную силу", – заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

По его словам, эта мера не только направлена на поддержку граждан, но и способствует улучшению пожароопасной обстановки в российских лесах.

"Впервые вопрос о беспрепятственном сборе гражданами валежника был поднят еще в ходе конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, прошедшей 25 февраля 2016 года в Иркутске и Улан-Удэ. Эта проблема стала одной из основных в ходе всей конференции. Мы неоднократно заявляли о том, что сбор валежника не только поможет гражданам в получении необходимых дров, но и очистит наши леса от пожароопасного материала", – прокомментировал Миронов.