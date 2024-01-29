Жителю Карелии ампутировали ногу после ссоры во дворе дома

В Следкоме республики рассказали об уголовном деле после стрельбы в Кондопоге.

Житель Кондопоги, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, предстанет перед судом. В Следкоме завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины.

Конфликт, повлекший тяжкие последствия, произошел во дворе одного из домов Кондопоги 12 ноября 2023 года. Между двумя мужчинами разгорелась ссора, и один из них, вооружившись гладкоствольным охотничьим ружьем, дважды выстрелил в другого. Прострелив 45-летнему оппоненту ноги, обвиняемый еще ударил его в голову, после чего скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу, где сумели спасти жизнь, но одну ногу пришлось ампутировать.

В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении кондопожанин признал полностью.