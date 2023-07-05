Жителю Карелии грозит реальный срок за уклонение от принудительных работ

Жителя Лахденпохского района заключили под стражу за уклонение от наказания, сообщили в районном суде.

Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с требованием арестовать местного жителя, так как он скрылся, уклоняясь от принудительных работ.

Ранее мужчину осудили на пять месяцев в колонии, затем наказание заменили на пять месяцев принудительных работ с удержанием из зарплаты осужденного 10% в доход государства.

В исправительный центр злоумышленник не приехал, его объявили в розыск и впоследствии задержали.

В суд также поступило представление УФСИН о замене принудительных работ на лишение свободы.

В результате жителя Лахденпохского района заключили под стражу на 30 суток до того, как суд рассмотрит представление о замене наказания.

Постановление суда в законную силу не вступило.