Жителю Карелии выставили счет на 18 миллионов рублей за подключение к электросети

После вмешательства УФАС сетевая компания заплатила штраф в 600 тысяч рублей, сообщили в антимонопольной службе.

В Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Карелии обратился владелец участка с жалобой на завышенную стоимость услуги по присоединению к электрическим сетям. Выяснилось, что сетевая компания включила в состав платы строительство объектов электросетевого хозяйства.

Управление признало в действиях ОАО «РЖД» нарушение Правил технологического присоединения и выдало представление об исключении из расчета необоснованных расходов на строительство, оштрафовав компанию.

Сетевая организация обжаловала назначение штрафа, но Арбитражный суд Республики Карелия принял сторону УФАС. В результате компания заплатила штраф в 600 тысяч рублей.

Кроме того, плата за подключение к электросети для жителя Карелии снизилась с 18 миллионов до 51 тысячи рублей.