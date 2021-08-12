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Жителю Петрозаводска, выпившему ворованный коньяк за 9,5 тысячи рублей, грозит два года лишения свободы

Новости. Криминал
12:12, 13 Августа 2021
фото: © freepik

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В Петрозаводске сотрудник магазина украл у себя на работе коньяк за 9,5 тысячи рублей и выпил, за полученное удовольствие ему грозит два года лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. По версии дознания, молодой человек причастен к краже спиртного, принадлежащего одной из торговых организаций города.

Руководитель предприятия обратился в полицию Петрозаводска и сообщил, что в ходе инвентаризации продавцы выявили недостачу бутылки коньяка стоимостью девять с половиной тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил работник службы доставки товаров, который в том числе неоднократно привозил продукты питания на точку, где пропало спиртное.

Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что в свой выходной зашёл в магазин на склад, где хранилась алкогольная продукция. Затем он взял бутылку дорогостоящего коньяка, спрятал напиток под куртку и вышел на улицу через запасной выход, о котором ему было известно. В дальнейшем петрозаводчанин выпил похищенный алкоголь.

Мужчина раскаялся в содеянном и обязался возместить причинённый материальный ущерб. Теперь фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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Не поц
2021-08-13 12:27:47
Будет сидеть и вспоминать как раз в жизни пил дорогОй коньяк!?!
На месте владельца заведения , я бы подарил ему ещё одну бутылку и забрал заявление, ведь парень не " сердюков", где ему!?
Гость
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