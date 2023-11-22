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Жительница Карелии опоздала на платную процедуру, пока пробиралась с коляской по нечищенным заснеженным дорогам

Новости. Общество
16:38, 23 Ноября 2023
фото: © Подслушано в Сортавала / ВК

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Жительницу Сортавалы возмутили нечищенные дороги и тротуары, по которым ей пришлось пробираться с коляской, преодолевая снежные преграды.

Фотографии снежных преград и препятствий в виде заснеженных участков и совсем не чищенных тротуаров разместили в соцсети в  группе «Подслушано в Сортавала».

Горожанка спросила у местной власти в соцсети: «Администрация Сортавальского поселения, это только начало зимы. Ни переходы, ни тротуары не чищены. Как ходить? Вы считаете, с коляской пройти?»

По словам женщины, она планирует свое время заранее и учла то обстоятельство, что выпал снег. «Но то, что не чищено, забыла учесть», — отметила она.

Из-за этого она опаздала с ребенком на платную медицинскую процедуру, «которую вы не оплатите», добавила жительница Сортавалы.

Ей пришлось, нарушая правила, выйти с коляской на проезжую часть - но не для того, чтобы перейти дорогу, а чтобы закатить коляску на тротуар.

Горожанка потребовала принять меры.

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