Жительница Карелии опоздала на платную процедуру, пока пробиралась с коляской по нечищенным заснеженным дорогам

Жительницу Сортавалы возмутили нечищенные дороги и тротуары, по которым ей пришлось пробираться с коляской, преодолевая снежные преграды.
Фотографии снежных преград и препятствий в виде заснеженных участков и совсем не чищенных тротуаров разместили в соцсети в группе «Подслушано в Сортавала».
Горожанка спросила у местной власти в соцсети: «Администрация Сортавальского поселения, это только начало зимы. Ни переходы, ни тротуары не чищены. Как ходить? Вы считаете, с коляской пройти?»
По словам женщины, она планирует свое время заранее и учла то обстоятельство, что выпал снег. «Но то, что не чищено, забыла учесть», — отметила она.
Из-за этого она опаздала с ребенком на платную медицинскую процедуру, «которую вы не оплатите», добавила жительница Сортавалы.
Ей пришлось, нарушая правила, выйти с коляской на проезжую часть - но не для того, чтобы перейти дорогу, а чтобы закатить коляску на тротуар.
Горожанка потребовала принять меры.
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