Жительница Карелии перевела аферистам больше 400 тысяч рублей, поверив звонку якобы из банка

Полиция Калевальского района проводит проверку по факту мошенничества.

В полицию Калевальского района поступило заявление от 77-летней жительницы поселка. У нее путем обмана украли большую сумму денег.

Женщина рассказала, что ей в мессенджере позвонили якобы из банка и поинтересовались, подавала ли она заявку на перенесение счета. Получив отрицательный ответ, собеседник сообщил пенсионерке, что её накопления находятся в опасности, а также продиктовал номер счета, куда их следовало перевести.

Жительницу Калевалы смутило, что счет зарегистрирован на Юрия Гесева из Новокузнецка, но звонившие разъяснили, что он является доверенным лицом. Кроме того, ей запретили разговаривать с другими представителями банка и убедили, что любой из них может быть причастен к преступлению. Отличить «своих» от «чужих» помогало кодовое слово.

В итоге пенсионерка сделала так, как её убедили собеседники, и перевела все деньги со своего счета - 435 тысяч рублей - на посторонний счет. Потом она рассказала об этом дочери, которая и привела её в полицию.

По заявлению пенсионерки проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД карелии.