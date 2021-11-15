Жительница карельской деревни предупредила власти о голодовке из-за заваленной снегом дороги

Жительница деревни Сельги Медвежьегорского района Карелии Майя Исакова пожаловалась на бездействие местных властей, из-за которых, по ее словам, она вместе с 92-летней матерью оказалась «замурована» в своем доме.

Переписку с чиновниками женщина опубликовала на своей странице Вконтакте.

По ее словам, снегоуборочная техника не доезжает до их дома 150-300 метров.

«Проживаем вторую зиму вдвоем с мамой, 92 года, ребенок войны, прикована к постели, и я, пенсионерка 56 лет… Это страшно оказаться запертыми в зимнее время, когда на полкилометра ни одной души нет», — такое обращение к властям она написала 9 декабря.

В ответ на это глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов сослался на информацию из Паданской сельской администрации, которая должна заниматься содержанием дороги, что она расчищена.

По словам Майи, спустя месяц, ничего не изменилось, поэтому она предупредила о голодовке.

«Голодовку прекращу, когда увижу их технику работающей», — заявила женщина.