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Жительница Петрозаводска носила в ладошках воду из лужи, чтобы затушить костер в городском парке (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:03, 21 Мая 2021
фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в Петрозаводске"

Неизвестные разожгли костер в парке на Кукковке и ушли, не потушив пламя.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанка сообщила, что 19 мая шла по парку Защитников города на Кукковке и увидела непотушенный костер, рядом с которым никого не было.

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"Залила водой из близлежащей лужи, но сколько можно принести воды в ладошках?", - рассказала петрозаводчанка.

"Началось потепление, люди начали вылезать на пикники. И ладно бы делали это по всем правилам безопасности - но нет! Разжечь костёр, да ещё и в пределах города, да ещё и оставить его непотушенным! Молчу уже о мусоре, который раскидан тут же. Парк на Кукковке, куда люди ходят на родник. Нельзя разжигать костры в пределах города. Мало леса вырубили - хотите сжечь остальное", - возмутилась жительница Петрозаводска.

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Комментарии

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кир
2021-05-21 11:07:48
Онижедети. Другой жизни вы недостойны, - сказал кот.
Изя
2021-05-21 10:06:36
Определённо мозгов у части населения просто нет )))) :)
Гость
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