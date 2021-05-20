Жительница Петрозаводска носила в ладошках воду из лужи, чтобы затушить костер в городском парке (ФОТО)

Неизвестные разожгли костер в парке на Кукковке и ушли, не потушив пламя.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанка сообщила, что 19 мая шла по парку Защитников города на Кукковке и увидела непотушенный костер, рядом с которым никого не было.

"Залила водой из близлежащей лужи, но сколько можно принести воды в ладошках?", - рассказала петрозаводчанка.

"Началось потепление, люди начали вылезать на пикники. И ладно бы делали это по всем правилам безопасности - но нет! Разжечь костёр, да ещё и в пределах города, да ещё и оставить его непотушенным! Молчу уже о мусоре, который раскидан тут же. Парк на Кукковке, куда люди ходят на родник. Нельзя разжигать костры в пределах города. Мало леса вырубили - хотите сжечь остальное", - возмутилась жительница Петрозаводска.