Жительница Петрозаводска получила анонимную угрозу

Неизвестный оставил записку.

В паблике ДТП Петрозаводска и Карелии появился пост горожанки, которая получила записку от неизвестного. Анониму не понравилось, где припарковалась водительница. Он решил намекнуть на возможное возникновение проблем.

«Сегодня припарковала машину у Магнита (Невского, 46а), пока ходила за покупками (минут 15) прилетело письмецо… На всякий случай информирую автомобилистов, а то будете как я — проездом, забежите в магазин, вернетесь, а там колесо спущено… Вроде как на первый раз прощают, но вдруг вам меньше повезет», — рассказала автор публикации.

К посту было приложено фото послания.