Жительница Петрозаводска помогла задержать нетрезвого водителя

В Госавтоинспекции поблагодарили петрозаводчанку за помощь в задержании нетрезвого водителя.

Главный госинспектор безопасности дорожного движения Петрозаводска Александр Дышаев поблагодарил петрозаводчанку за неравнодушие и активную жизненную позицию, рассказали в ГИБДД.



Как уточнили в Госавтоинспекции, в июле в дежурную группу позвонила женщина и сообщила о водителе с признаками опьянения, который управлял автомобилем.

Петрозаводчанка рассказала, что на Лососинском шоссе водитель Suzuki своими резкими маневрами создавал опасность для других участников движения.

Поведение водителя вызвало сомнения в его трезвости, и петрозаводчанка с мужем поехали за ним. Автомобиль остановился во дворе дома № 24 по Лососинскому шоссе.

Женщина вызвала сотрудников ДПС и дождалась их. Полицейским она рассказала, что водитель вел себя агрессивно, пытался скрыться.

Автоинспекторы констатировали признаки опьянения у 69-летнего водителя Suzuki. Нетрезвое состояние мужчины было подтверждено освидетельствованием с помощью алкотестера — прибор показал 0.30 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Пенсионера отстранили от управления автомобилем.

В отношении нарушителя был составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Материалы были направлены в суд для принятия законного решения.

Суд назначил пенсионеру штраф 30 тысяч рублей и полтора года запретил управлять автомобилем.

Госавтоинспекторы Петрозаводска просят горожан сообщать о грубых нарушениях правил дорожного движения и нетрезвых водителях наряду ДПС или в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.



