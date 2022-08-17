Жительницу Карелии, устроившую террор своим землякам, приговорили к заключению

Муезерский районный суд приговорил к лишению свободы местную жительницу, обвиняемую в двух преступлениях.

Как сообщили на сайте Муезерского районного суда, приговор был вынесен в отношении жительницы района, обвиняемой в двух преступлениях.

Так, в феврале 2021 года подсудимая устроила пьяную ссору со своим знакомым и, поддавшись внезапно возникшему чувству личной неприязни к оппоненту, ударила того оказавшейся под рукой деревянной ножкой от стола. Атакованный мужчина был травмирован.

На этом женщина не остановилась. В апреле 2021 года она поссорилась уже с другим знакомым, вновь будучи пьяной. На этот раз мужчина услышал в свой адрес высказывание: «Я тебя зарублю!», которое воспринял более чем серьезно, учитывая, что дебоширка в этот момент замахнулась на него кухонным ножом.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 2 года и 9 месяцев колонии общего режима. Осужденная была взята под стражу в зале суда. Верховный Суд Карелии лишь частично изменил постановление районного суда, отправив северянку в колонию-поселение на тот же срок.