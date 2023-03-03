Реклама

Купить или выгодно продать жилье в Петрозаводске можно в «одном окне»
03.03.2023 16:30
Финский политолог приехал в Петрозаводск с лекцией об ограничениях свободы
04.03.2023 16:36
На юге Карелии людям показался хозяин незамерзающей промоины (ФОТО)
04.03.2023 17:14
Названа необычная причина деменции
Сегодня 00:12

Зимний фестиваль в Карелии поможет развитию бренда «Поморская кухня»

Новости. Общество
10:25, 05 Марта 2023
фото: правительство РК

Новости партнеров

В Кемском районе проходит поморская ярмарка-фестиваль «Я-Я, Кемска Волость!».

Главная цель его проведения – развитие событийного и гастрономического туризма на арктической территории региона. В мероприятиях фестиваля принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

Все узнать о поморской кухне, попробовать ее блюда и даже научиться их готовить могут гости фестиваля, который проходит в Кеми с 3 по 5 марта. Здесь собрались профессиональные повара, исследователи поморской культуры и хранители старинных рецептов.

На стратегической сессии, организованной в рамках фестиваля, обсуждали тему формирования бренда «Поморская кухня». Экспертами выступили и профессионалы гастрономии, и местные жители – носители поморской культуры.

- Уже более трех лет Карелия – постоянный участник всех федеральных фестивалей, на которых презентуют туристический и гастрономический потенциал народов России. Карелия представляет северную арктическую кухню. Это направление стало очень популярным, и его надо развивать, – рассказала руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова из Москвы.

По ее словам, основная задача фестиваля – определить кулинарные направления и блюда, которые впоследствии будут внедрены в ресторанах туристической инфраструктуры.

- Необходимо, чтобы как можно больше жителей страны узнали о гастрономическом богатстве регионов. Надеемся, что фестиваль в Кеми будет расширяться, и в дальнейшем мы увидим среди его участников много местных жителей, потому что все начинается с них! – подчеркнула Екатерина Шаповалова.

Свои блюда на фестивале представили шеф-повара ресторанов, специализирующихся на национальной кухне, из Петрозаводска и Мурманска.

Как отметил глава республики, карельская кухня очень разнообразная, а поморская представляет собой уникальный пласт русской культуры. Самое главное – она и вкусная, и полезная.

Проведение таких событийных мероприятий очень важно, и через несколько лет надо выходить с фестивалем на федеральный уровень. Это позволит привлечь в Кемский район гостей и туристов из многих регионов и будет способствовать развитию арктической территории, – сообщил Артур Парфенчиков.

В целом в числе первоочередных задач в Кемском районе Глава Карелии обозначил ремонт дороги, обеспечение причальной инфраструктуры, полную модернизацию отрасли ЖКХ и реставрацию исторических памятников.

Фестиваль «Я-Я, Кемская Волость!» проходит уже второй год, и в этот раз он более масштабный. В его рамках состоялся конкурс подводной ловли, организованы снегоходные, силовые состязания, турнир по старинной игре кюккя и саамскому футболу, концертные программы. На мастер-классах в «Гастрономической мастерской» все желающие учились готовить блюда поморской кухни, например, печь пироги с максами – печенью рыбы. А на ярмарке можно было приобрести товары карельских производителей – гастрономическую, сувенирную и сельскохозяйственую продукцию.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
02.03.2023, 00:10
Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в марте
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
01.03.2023, 16:02
Изменились правила проезда круговых перекрестков
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.