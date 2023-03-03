Зимний фестиваль в Карелии поможет развитию бренда «Поморская кухня»

В Кемском районе проходит поморская ярмарка-фестиваль «Я-Я, Кемска Волость!».

Главная цель его проведения – развитие событийного и гастрономического туризма на арктической территории региона. В мероприятиях фестиваля принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

Все узнать о поморской кухне, попробовать ее блюда и даже научиться их готовить могут гости фестиваля, который проходит в Кеми с 3 по 5 марта. Здесь собрались профессиональные повара, исследователи поморской культуры и хранители старинных рецептов.

На стратегической сессии, организованной в рамках фестиваля, обсуждали тему формирования бренда «Поморская кухня». Экспертами выступили и профессионалы гастрономии, и местные жители – носители поморской культуры.

- Уже более трех лет Карелия – постоянный участник всех федеральных фестивалей, на которых презентуют туристический и гастрономический потенциал народов России. Карелия представляет северную арктическую кухню. Это направление стало очень популярным, и его надо развивать, – рассказала руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова из Москвы.

По ее словам, основная задача фестиваля – определить кулинарные направления и блюда, которые впоследствии будут внедрены в ресторанах туристической инфраструктуры.

- Необходимо, чтобы как можно больше жителей страны узнали о гастрономическом богатстве регионов. Надеемся, что фестиваль в Кеми будет расширяться, и в дальнейшем мы увидим среди его участников много местных жителей, потому что все начинается с них! – подчеркнула Екатерина Шаповалова.

Свои блюда на фестивале представили шеф-повара ресторанов, специализирующихся на национальной кухне, из Петрозаводска и Мурманска.

Как отметил глава республики, карельская кухня очень разнообразная, а поморская представляет собой уникальный пласт русской культуры. Самое главное – она и вкусная, и полезная.

Проведение таких событийных мероприятий очень важно, и через несколько лет надо выходить с фестивалем на федеральный уровень. Это позволит привлечь в Кемский район гостей и туристов из многих регионов и будет способствовать развитию арктической территории, – сообщил Артур Парфенчиков.

В целом в числе первоочередных задач в Кемском районе Глава Карелии обозначил ремонт дороги, обеспечение причальной инфраструктуры, полную модернизацию отрасли ЖКХ и реставрацию исторических памятников.

Фестиваль «Я-Я, Кемская Волость!» проходит уже второй год, и в этот раз он более масштабный. В его рамках состоялся конкурс подводной ловли, организованы снегоходные, силовые состязания, турнир по старинной игре кюккя и саамскому футболу, концертные программы. На мастер-классах в «Гастрономической мастерской» все желающие учились готовить блюда поморской кухни, например, печь пироги с максами – печенью рыбы. А на ярмарке можно было приобрести товары карельских производителей – гастрономическую, сувенирную и сельскохозяйственую продукцию.