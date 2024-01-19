Зимнюю сказку запечатлел фотограф в Карелии

Морозный день в древней столице края провел фотограф и путешественник.
Карельский фотограф, дайвер и путешественник Дмитрий Беленихин представил свои фотографии Олонца в заснеженном январе.
«Один январский день в Олонце», — назвал свои работы Дмитрий.
Фотограф запечатлел слияние рек Олонки и Мегреги, мосты через них, а также Смоленский собор в древней столице Олонецкого края.
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