Зимнюю сказку запечатлел фотограф в Карелии

Морозный день в древней столице края провел фотограф и путешественник.

Карельский фотограф, дайвер и путешественник Дмитрий Беленихин представил свои фотографии Олонца в заснеженном январе.

«Один январский день в Олонце», — назвал свои работы Дмитрий.

Фотограф запечатлел слияние рек Олонки и Мегреги, мосты через них, а также Смоленский собор в древней столице Олонецкого края.