Змея укусила женщину на самом известном острове Карелии

Посетительнице музея-заповедника «Кижи» потребовалась помощь спасателей, сообщили нашему изданию в МЧС Карелии.
В четверг, 29 июня, на острове Кижи на женщину напала змея. По звонку на место происшествия прибыли спасатели, которые отвезли пострадавшую из деревни Ямка до причала.
Дальше ее отвезли на «Комете» в Петрозаводск и передали сотрудникам скорой помощи, сообщили нам в МЧС Карелии.
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