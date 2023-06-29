Змея укусила женщину на самом известном острове Карелии

Посетительнице музея-заповедника «Кижи» потребовалась помощь спасателей, сообщили нашему изданию в МЧС Карелии.

В четверг, 29 июня, на острове Кижи на женщину напала змея. По звонку на место происшествия прибыли спасатели, которые отвезли пострадавшую из деревни Ямка до причала.



Дальше ее отвезли на «Комете» в Петрозаводск и передали сотрудникам скорой помощи, сообщили нам в МЧС Карелии.