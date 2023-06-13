Звезды современного балета приедут в Петрозаводск на фестиваль

Фестиваль современной хореографии Nord Dance вновь пройдет в Петрозаводске (12+).

Музыкальный театр Карелии вновь проводит на своей сцене Международный фестиваль современной хореографии Nord Dance (12+). Это третий по счету подобный фестиваль на сцене республиканского «Большого». В 2019 году в Петрозаводске впервые собрались выдающиеся российские и европейские танцевальные компании. В 2021 театр в связи с ковидными ограничениями собрал на своей сцене только российских участников. В программе 2023 года – выступление танцовщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Казани. Уровень представляемых в Петрозаводске работ впечатляет, среди хореографов, чьи работы представлены на фестивале, есть и уже громко звучащие имена, и восходящие звезды. Каждый вечер с 19 по 23 июня у зрителей будет возможность видеть новый коллектив – всего на сцене Музыкального театра будет показано шесть спектаклей. Кроме театральной сцены, фестиваль предлагает также и танец в кино - в арт-пространстве «Дом Культуры» (ТРЦ «Тетрис») 19 июня состоится кинопоказ спектакля «Ромео и Джульетта» театра «Балет Евгения Панфилова» (12+), рассказали в Музыкальном театре республики.

Так, 20 июня начинает программу фестиваля Nord Dance спектакль Музыкального театра Карелии «Форма ноль» (12+), поставленный известным хореографом Павлом Глуховым для фестиваля Context. Diana Vishneva. Этот спектакль открывает новые грани балетной труппы театра, оказывающейся необыкновенно выразительной в современном хореографическом языке.

Спектакль «ДӨР» (16+) из Казани (в афише фестиваля 21 июня) не нуждается в представлении: на «Золотую Маску» он был выдвинут в пяти номинациях и получил всероссийскую известность. Виртуозная работа танцовщиков, аутентичное тувинское горловое пение, уникальные живые музыкальные инструменты – все это делает спектакль совершенно завораживающим. Он будет показан только для ста зрителей на малой сцене театра.

Только сто счастливчиков смогут попасть 21 июня и на спектакль «Терки» (18+) московской танцевальной компании «Всем телом». Его название происходит от сленгового «перетирать», то есть обсуждать, выяснять отношения. Молодые мужчина и женщина пытаются разобраться, что происходило и происходит между ними. И эти «разборки» полны точных психологических наблюдений и отличного чувства юмора.

В четверг, 22 июня, фестиваль Nord Dance представит спектакль «Сны междуречья» (16+), поставленный восходящей звездой современного танца Валерией Арчая в Воронежском Камерном театре. Спектакль не имеет поддающегося пересказыванию сюжета, больше всего он похож на путешествие в сон. Три танцовщицы и два танцовщика демонстрируют высокий класс не только технической, но артистической подготовки, дуэты сменяются маленькими ансамблями, а музыка Армана Амара без устали говорит о любви.

А завершит программу 23 июня выступление известного театра современного танца из Санкт-Петербурга «Каннон Данс». Он представит два своих спектакля – «Вкл/выкл» (12+) хореографа из Северной Македонии Иваны Балабановой и спектакль «Бар.око» (12+), который поставил венгр Лоран Захар.