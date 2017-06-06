Дело Дмитриева: "Совершенно непонятно, кто входит в число политпровокаторов, заказчиков и исполнителей"

Политолог Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.

- Появившаяся на портале change.org петиция с требованием "восстановить законность в деле Юрия Дмитриева" вызывает, несомненно, массу вопросов.

Обращает на себя внимание и недопустимо категоричная характеристика: "Дело против Дмитриева – результат политической провокации или прямого заказа, чудовищной самодеятельности ряда должностных лиц в Карелии". Право, совершенно непонятно, кто именно входил в число этих политпровокаторов, заказчиков, исполнителей и самодеятельных должностных лиц.

Подробнее читайте в статье Олега Реута.