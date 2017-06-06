Новости. Политика
11:43, 06 Июня 2017

Дело Дмитриева: "Совершенно непонятно, кто входит в число политпровокаторов, заказчиков и исполнителей"

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Политолог Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.

- Появившаяся на портале change.org петиция с требованием "восстановить законность в деле Юрия Дмитриева" вызывает, несомненно, массу вопросов.

Обращает на себя внимание и недопустимо категоричная характеристика: "Дело против Дмитриева – результат политической провокации или прямого заказа, чудовищной самодеятельности ряда должностных лиц в Карелии". Право, совершенно непонятно, кто именно входил в число этих политпровокаторов, заказчиков, исполнителей и самодеятельных должностных лиц.

Подробнее читайте в статье Олега Реута.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-06-06 15:03:26
Не надо бояться своего прошлого, оно у всех дерьмовое.
stranger
2017-06-06 14:40:36
"«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать». (Эмиль Нимёллер)?
На заметку профессиональным попУлизаторам.
michail
2017-06-06 14:20:14
С заказчиками наоборот все ясно-ФСБ плюс едроссы, которые упрямо дрейфуют в сторону ренессанса сталинизма.
goo
2017-06-06 13:18:34
Не узнаю господина Реута. Профессиональный демагог пошел в атаку?
новый
2017-06-06 11:52:57
Извращенцы должны быть изолированы от общества. Особенно любители играть в доктора
Demari
2017-06-06 13:24:14
новый, Уверен ,что вы про себя ..болезного пишете.
Гость
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Чтиво

Сегодня 10:58
Личное мнение
Ни заказчиков, ни провокаторов
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
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