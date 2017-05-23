ФОТО и ВИДЕО: Дороги Петрозаводска: "Существенных изменений не заметили"

В Петрозаводск приехала инспекция ОНФ России и проверила, как в карельской столице ремонтируются "гарантийные" дороги.

"Дороги Петрозаводска (по качеству и по состоянию – "Столица на Онего") у нас заняли 54 место из 117. За последние два года существенных изменений мы в городе не заметили. Также имеются большие проблемы с безопасностью. За два года у школьных учреждений по сути никак не изменилась. Что мы видели 2 года назад… грязь имеется на улицах, отсутствует разметка. Я понимаю, что ее не успели нанести, но ГОСТ требует, чтобы разметка была постоянная: и днем и ночью, и зимой и летом. Почему ее нету, будем узнавать", - сказал главный инженер проекта "Карта убитых дорог" Николай Мельков.

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