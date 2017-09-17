ФОТО: Карельские спасатели приютили собак, попавших в ДТП на трассе

Собаки живут у спасателей и ждут выздоровления хозяев, попавших в страшное ДТП на трассе в Карелии.

Как сообщается в группе спасателей Сегежского района, 16 сентября на трассе "Кола" произошло страшное ДТП, в котором погибли 2 человека и 6 получили травмы.

В ликвидации последствий смертельного ДТП, где столкнулись Chevrolet Cobalt, микроавтобус и большегруз, принимали участие сотрудники 12 пожарно-спасательной части Сегежи.

В микроавтобусе, где пострадали водитель из Санкт-Петербурга и пять пассажиров, спасатели обнаружили трех собак экзотической породы и решили временно приютить их у себя, пока хозяева животных выздоравливают.

По словам спасателей, сейчас собаки находятся в пожарном депо: "их отогрели и накормили. Они ожидают своих хозяев".