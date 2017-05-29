Глава города объяснила ситуацию с ремонтом дома на Пробной, где в 2015 году взорвался газ

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что все работы в доме 22 по улице Пробной, связанные со взрывом газа, завершены, а косметический ремонт подъездов предстоит выполнить управляющей компании.

Напомним, на недавнем совещании в карельском Минстрое председатель совета дома 22 по улице Пробной, где осенью 2015 года взорвался газ, сообщил, что ремонт в двух поврежденных в результате взрыва подъездах до сих пор не завершен.

Комментируя сегодня эти сведения, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что работы в доме выполнены в соответствии с проектом.

"Проект этот предполагал выполнение всех необходимых работ, связанных именно с последствиями взрыва газа, и проект этот полностью исполнен. То есть все то, что повлек за собой взрыв газа, все устранено и исправлено", - сказала она.

Что касается косметического ремонта, то возможности мэрии, пояснила градоначальница, ограничены законодательством.

"По Жилищному кодексу, соразмерно только своей доли собственности мы можем участвовать в этих ремонтных работах", - отметила Ирина Мирошник.

По ее мнению, косметический ремонт можно будет выполнить силами управляющей организации в рамках программы "Комфортная городская среда".

"Мы ведем переговоры с управляющей компанией, которая обслуживает этот дом. Они выполняли ремонт кровли и сейчас еще будут выполнять работы в рамках проекта "Комфортная городская среда". Этот дом победил в этом проекте и тоже получит финансирование. Управляющая компания рассматривает возможность, мы, по крайней мере, это инициируем, чтобы ремонт подъездов был выполнен", - сообщила градоначальница.

Журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, все ли жильцы вернулись в свои квартиры после ремонта.

"По крайне мере, у нас в пунктах временного размещения никого не значится", - сказала глава города.

Напомним, взрыв газа в доме №22 по улице Пробной произошел 19 сентября 2015 года. В результате случившегося три человека погибли, еще несколько пострадали. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Обвинение было предъявлено Сергею Парфенову, который незадолго до трагедии проводил в квартире, где произошел взрыв, ремонтные работы.

В результате рассмотрения дела Парфенова Петрозаводский городской суд в декабре 2016 года постановил вернуть дело правоохранительным органам на новое расследование.