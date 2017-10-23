Глава Петрозаводска не разделяет ажиотажа вокруг "Матильды"

Глава карельской столицы Ирина Мирошник не пойдет в кино на нашумевший фильм Алексея Учителя "Матильда", который выходит на этой неделе.

Ранее стало известно, что все кинотеатры Петрозаводска, в том числе государственный "Премьер", планируют с 26 октября начать показ нашумевшей ленты Алексея Учителя об увлечении Николая II балериной Матильдой Кшесинской.

На сегодняшней встрече с Ириной Мирошник журналисты поинтересовались, собирается ли она в кино на "Матильду". Отвечая на этот вопрос, градоначальница сообщила, что в кинотеатр на него не пойдет, но, скорее всего, посмотрит фильм дома, когда он появится в легальном доступе в Интернете.

"У меня нет такого ажиотажа по этому поводу, что непременно надо посмотреть. Но если представится такая возможность, то я посмотрю, чтобы составить собственное мнение о фильме", - сказала Ирина Мирошник.

Глава города также сообщила, что в мэрию не поступали уведомления о проведении каких-либо протестных акциях в связи с выходом "Матильды".

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