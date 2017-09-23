Минспорт Карелии проконтролирует ситуацию с недостроенным спорткомплексом, который хотят превратить в торговый центр.

В министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту заявили о том, что следят за ходом работ на недостроенном физкультурно-оздоровительном комплексе на Древлянке.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Работы на объекте на месте бывшего рынка «Ягуар» в микрорайоне Древлянка ведет компания ООО «Спортком». Организация получила землю в аренду от мэрии Петрозаводска для размещения там объекта физкультурно-спортивного назначения.

На данный момент, по информации застройщика, там возведены строительные конструкции универсального спортивного зала. В дальнейшем планируется возведение двухэтажной пристройки, соединенной с универсальным спортзалом стеклянным переходом. Согласно официальным ответам ООО «Спортком», в пристройке на первом этаже планируется разместить кафе, магазин спортивной одежды и инвентаря, на втором – борцовский зал, залы фитнеса и оздоровительной гимнастики, а также санитарно-гигиенические помещения.

В конце августа застройщику и мэрии города было рекомендовано представить проектные решения по строительству первой и второй очередей объекта с указанием конкретных сроков реализации. В адрес главы Петрозаводского городского округ Ирины Мирошник было направлено обращение с просьбой провести работу с застройщиком. Как считают в Минспорте, нужно завершать строительство объекта в ближайшее время или в противном случае инициировать расторжение договора аренды земли.

"Минспорт Карелии контролирует реализацию данного спортивного объекта и не позволит изменить его назначение!",- заявил министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов на своей странице в соцсети "Вконтакте".

В Петрозаводске активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание местных властей на физкультурно-оздоровительный комплекс на Древлянке, который не введен в эксплуатацию. По данным общественников, в настоящее время инвестор готовит корректировку проекта, планируя открыть там не спортивный комплекс, а административно-торговый центр. В частности, табличка, ранее размещенная на заборе с информацией о том, что на этом месте возводят спортивно-оздоровительный центр, исчезла. Объект законсервирован и находится под охраной.