Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
10:27, 29 Сентября 2017

Мирошник сдержала обещание, данное жителям ТИЗ "Усадьба" на личном приеме

По теме

Выявлены самые проблемные и опасные недострои Карелии
29.09.17 10:45
Команда режиссера из Карелии дала старт очередному конкурсу драматургии
29.09.17 10:33
В озере Финляндии рыбаки выловили гнилых и вздутых щук
29.09.17 10:06
Все новости
Загрузка...

Начата подготовка к обустройству разворотного кольца и остановочного пункта для общественного транспорта в районе ТИЗ "Усадьба", сообщили в администрации Петрозаводска.

По поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник специалисты администрации решают вопрос об улучшении транспортной доступности отдаленного района города.

"Разворотное кольцо будет спланировано так, чтобы общественный транспорт останавливался не на пересечении Вытегорского шоссе и проезда Тидена, а непосредственно на въезде в ТИЗ "Усадьба", - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Андрей Бекелев.

Напомним, предложение по поводу уличного освещения, содержания улично-дорожной сети и оборудования остановки общественного транспорта в ТИЗ "Усадьба" (район Кукковка-3) было передано главе Петрозаводска инициативной группой жителей района во время состоявшегося на этой неделе личного приема граждан.

В настоящее время уличное освещение в ТИЗ Усадьба уже подключено. Под контроль специалистов взята профилировка дорог в этом районе, а вчера, в ходе выездного совещания с участием специалистоваАдминистрации города, начата подготовка к обустройству разворотного кольца и остановочного пункта.

По теме

Выявлены самые проблемные и опасные недострои Карелии
29.09.17 10:45
Команда режиссера из Карелии дала старт очередному конкурсу драматургии
29.09.17 10:33
В озере Финляндии рыбаки выловили гнилых и вздутых щук
29.09.17 10:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

28.09.2017 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 15
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

28.09.2017 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
28.09.2017 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (7)
Крым
Оно
ВИА «Самоцветы»
детям
Проект Z
Напарник
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»