Мирошник сдержала обещание, данное жителям ТИЗ "Усадьба" на личном приеме

Начата подготовка к обустройству разворотного кольца и остановочного пункта для общественного транспорта в районе ТИЗ "Усадьба", сообщили в администрации Петрозаводска.

По поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник специалисты администрации решают вопрос об улучшении транспортной доступности отдаленного района города.

"Разворотное кольцо будет спланировано так, чтобы общественный транспорт останавливался не на пересечении Вытегорского шоссе и проезда Тидена, а непосредственно на въезде в ТИЗ "Усадьба", - пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Андрей Бекелев.

Напомним, предложение по поводу уличного освещения, содержания улично-дорожной сети и оборудования остановки общественного транспорта в ТИЗ "Усадьба" (район Кукковка-3) было передано главе Петрозаводска инициативной группой жителей района во время состоявшегося на этой неделе личного приема граждан.

В настоящее время уличное освещение в ТИЗ Усадьба уже подключено. Под контроль специалистов взята профилировка дорог в этом районе, а вчера, в ходе выездного совещания с участием специалистоваАдминистрации города, начата подготовка к обустройству разворотного кольца и остановочного пункта.