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16:13, 21 Июня 2017

Отечественные производители: высокий уровень продукции и сервиса

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На современный рынок в самых разнообразных направлениях выходит большое количество отечественных компаний, демонстрирующих высокое качество своей продукции и продуманный подход к сотрудничеству с потребителями.

Не оказалась исключением и сфера биотуалетов, ставших в последние годы необходимой реальностью мегаполисов и небольших городов. Данные товары оказываются сейчас востребованы повсеместно, их устанавливаются на дачах, строительных площадках, коммерческих и производственных объектах, в парках, местах проведения массовых мероприятий. Одной из отечественных компаний, ярко проявивших себя в данном векторе, оказалась ЭкоГрупп. Эта организация уже на протяжении нескольких лет выпускает товары под брендом EcoGR, чьей отличительной характеристикой является полная экологическая безопасность для окружающей среды и непосредственно для пользователей конструкций.

Производитель уделяет огромное внимание выбору материалов, из которых выполнены туалетные кабины. Так, для создания основной конструкции применяется полиэтилен низкого давления, рассчитанный на солидные нагрузки, на эксплуатацию под открытым небом. Такая основа не боится ветров, осадков и ультрафиолетовых лучей, не теряет своих первоначальных характеристик на протяжении многих лет. В местах наибольшей нагрузки полиэтилен оснащен специальным покрытием. Для крыши предусмотрен другой материал, а именно, светопрозрачный, позволяющий сделать использование биотуалета комфортным в светлое время суток даже без подключения освещения.

Собираясь купить туалетные кабины отечественного производителя, стоит обратить внимание на то, что каталог доступных товаров учитывает материальные возможности и требования различных категорий потребителей. Продукция представлена в универсальном, экономичном, стандартном и люксовом вариантах, различающихся не только эстетическими характеристиками, но и степенью внутренней оснащенности, наличием или отсутствием элементов антивандального плана. По желанию клиента может быть проведено дополнительное обустройство конструкции любыми необходимыми товарами, такими как бумагодержатели, крючки для одежды. Также в праве покупателя выбрать цвет биотуалета из доступной палитры.

ООО "ЭкоГрупп" г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, под.3, офис 270, бизнес центр "Контакт", телефон +7-495-506-06-73.

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Комментарии

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User
2017-06-21 16:44:29
Сначала надо решить вопрос с выгребными ямами на следующей прямой линии.
Гость
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