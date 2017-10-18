"Русский лесной альянс" получил землю в Петрозаводске без торгов

Проект ООО "Русский лесной альянс" по развитию деревообрабатывающего производства получит без торгов право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью более 6,5 тыс. кв. м в Петрозаводске.

Распоряжение о предоставлении земли для нужд проекта компании было подписано главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Земельный участок для расширения деревообрабатывающего производства расположен в Петрозаводске в районе пр. Автолюбителей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".