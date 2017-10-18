14:27, 18 Октября 2017
"Русский лесной альянс" получил землю в Петрозаводске без торгов
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Проект ООО "Русский лесной альянс" по развитию деревообрабатывающего производства получит без торгов право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью более 6,5 тыс. кв. м в Петрозаводске.
Распоряжение о предоставлении земли для нужд проекта компании было подписано главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Земельный участок для расширения деревообрабатывающего производства расположен в Петрозаводске в районе пр. Автолюбителей.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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