Стало известно, будет ли новый офтальмологический центр Карелии работать по квотам

"Столица на Онего" узнала, будет ли новая глазная клиника на Варкауса, 1б участвовать в программе обязательного медицинского страхования.

В Петрозаводск идет современная медицина. Уже в июне в нашем городе начнет работать новый Офтальмологический центр Карелии.

Открывает его бизнесмен из Вильнюса Олег Ковригин. Он строит глазные клиники по всему миру уже более 20 лет. Его офтальмологические центры открыты в 12 странах.

На этот раз повезло и Карелии. Ковригин привез в Петрозаводск не только новые технологии в области офтальмологии, но также иностранных врачей-специалистов.

К открытию глазной клиники уже все готово, осталось дождаться, когда высохнут чернила на разрешительных документах.

А пока Олег Ковригин рассказал "Столице на Онего", с какими трудностями ему пришлось столкнуться на пути к открытию социально значимого офтальмологического центра, также подробно ознакомил с перечнем услуг, которые будет оказывать клиника пациентам: об операциях, квотах и медицинском обслуживании.

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