Театралов Карелии приглашают ночью на "Оперу для всех"

Музыкальный театр Карелии 11 июня приглашает жителей и гостей Петрозаводска на ночное представление оперы "Травиата".

Спектакль состоится в рамках акции "Опера для всех". Все билеты на этот показ спектакля, являющегося жемчужиной репертуара Музыкального театра, продаются по единой цене - 300 рублей за любое место в зрительном зале.

"Травиата" для вечера общедоступной оперы выбрана не случайно. Это самая популярная опера мирового репертуара. С нее в 2009 году началась после реконструкции новая история Музыкального театра. И с тех пор «Травиата» для театра – эталон гармонии и красоты, его визитная карточка. Работа народного артиста России Юрия Александрова и народного художника России Вячеслава Окунева – безусловно, классическое прочтение самой известной в мире оперы. При этом и режиссерские, и сценографические решения в этой постановке абсолютно лишены привычных штампов и предлагают свежий взгляд на музыкальную любовную драму знаменитой «Дамы с камелиями». Роскошь декораций и костюмов, с дней премьеры поражающая воображение как искушенных, так и начинающих зрителей, не заслоняют остроты переживаний героев и только поддерживают великолепие музыки Верди.

В заглавной партии – заслуженная артистка Карелии Эльвина Муллина (сопрано), получающая это почетное звание в канун празднования Дня республики. "Каждый раз, играя эту роль, я ощущаю настоящую боль в сердце, говорит певица. - Я чувствую, что каждый зритель так или иначе примеряет образ Виолетты на себя, а музыка несет наши чувства напрямую от сердца к сердцу. Собственно, за этим, за такими эмоциями мы все и приходим в театр".

11 июня "Травиата" в Музыкальном театре начинается в 20.00. Для тех, кто в это вечер сделает выбор в пользу классической музыки, красивый оперный спектакль будет достойным завершением выходного дня, уверены в театре.