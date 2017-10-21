В Карелии дачники бьют тревогу – медведь ходит по участкам

В поселке Кончезеро Кондопожского района ходит медведь.

В "Столицу на Онего" обратились жительница Петрозаводска, которая рассказала, что сегодня, 21 октября, она ездила на дачу, которая находится за поселком Кончезеро Кондопожского района, и обнаружила, что на е участке побывал медведь.

"Грядка с чесноком разрыта, на земле у кустов черноплодки глубокие следы от лап медведя. Видимо, вставал на задние лапы, чтобы достать ягоды, - рассказала дачница, - я прошлась по соседним участкам, там тоже грядки были разрыты и повсюду были медвежьи следы".

По словам петрозаводчанки, на обратном пути с дачи она заехала в поселковый магазин, где продавщица сообщила, что по Кончезеру также ходит медведь: следы жизнедеятельности обнаружили у церкви.

Местные жители винят во всем лесозаготовителей, которые вырубили весь лес у поселка.