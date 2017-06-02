В Карелии пойдет под суд разбойник и поджигатель

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10:30, 02 Июня 2017

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Жители Лахденпохского района жестоко расправились со своим знакомым.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, покурор Лахденпохского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, которому инкриминируется грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, похищение у гражданина паспорта, разбой, совершенный в крупном размере, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога.

По версии следствия, в феврале 2016 года двое пьяных приятелей пришли домой к знакомому и стали требовать от него деньги. Не удовлетворившись полученными 350 рублями, обвиняемый начал искать в квартире более крупные суммы. Тем временем сообщник стал избивать потерпевшего, а затем убил его несколькими ударами ножа в область жизненно важных органов. После этого злоумышленники похитили из квартиры около 250 тысяч рублей и, желая скрыть совершенные преступления, подожгли дом. Труп хозяина дома с ножом в груди был обнаружен пожарными при тушении возникшего пожара.

При этом несколькими днями ранее обвиняемый с применением насилия отнял у пенсионера 4 тысячи рублей и похитил паспорт у другого местного жителя.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Лахденпохский районный суд. Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого рассмотрено Верховным судом Республики Карелия, он приговорен к 16 годам лишения свободы.

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