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15:05, 29 Июня 2017

В мэрии Петрозаводска объяснили, зачем дорожники закатали покрышку в асфальт

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В Петрозаводске на ул.Боровая, в Пятом поселке, дорожники закатали покрышку в асфальт, теперь местные жители показывают такой ремонт как достопримечательность микрорайона.

На нашем сайте в минувшую среду 28 июня была опубликована новость о том, что на ул.Боровой дорожники криво мало того, что криво положили асфальт, они умудрились еще и колодезный люк вместе с покрышкой закатать.

На публикацию отреагировали чиновники мэрии.

Заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Ю.И.Мизинкова прокомментировала публикацию "В Петрозаводске дорожники закатали покрышку в асфальт".

"На территории улицы Боровой производились работы по устранению разрытия после перекладки сетей бытовой канализации по разрешению на производство земляных работ от 9 ноября 2016 года. Выполненные работы администрации Петрозаводского городского округа не предъявлялись.

На основании публикации сотрудники комитета ЖКХ администрации города провели проверку факта, по результатам которой организации, производившей земляные работы, указано на необходимость устранения замечаний к укладке асфальта в течение сегодняшнего дня".

Как сообщил пресс-центру подрядчик, установка покрышки – временная мера, таким образом дорожный рабочий пытался обеспечить безопасность граждан до завершения монтажа канализационного колодца".

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