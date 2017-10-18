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Новости. Общество
14:18, 18 Октября 2017

ВИДЕО: Геннадий Боднарчук рассказал об острых проблемах Петрозаводска

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Председатель горсовета Петрозаводска Геннадий Боднарчук принял участие в программе "Важная тема" на "ТНТ-Онего".

В ходе эфира, в частности, он обсудил изменение схемы маршрутов общественного транспорта, связанных с возможной отменой маршрута №26.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Хаос
2017-10-18 14:44:22
Вроде человек не плохой, говорят детей любит, но как отнестись к его прошлому из 90-х, наверно это и смущает, он же представитель законодательной власти. Как относится к тому, что человек из 90-х руководит главой, муж которой судья, как относится к тому, что его люди заняли все руководящие должности в МУПАХ и т.д.
majan
2017-10-18 15:40:52
Хаос,
Так у него есть с кого пример брать !
Вы святая наивность в какой стране живёте ?
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