ВИДЕО: Геннадий Боднарчук рассказал об острых проблемах Петрозаводска

Председатель горсовета Петрозаводска Геннадий Боднарчук принял участие в программе "Важная тема" на "ТНТ-Онего".

В ходе эфира, в частности, он обсудил изменение схемы маршрутов общественного транспорта, связанных с возможной отменой маршрута №26.