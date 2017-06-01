09:16, 01 Июня 2017
ВИДЕО: Маленькая девочка из Карелии станцевала в Кремле
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В Интренете появилось видео, как девочка из Карелии станцевала в Кремле.
Как сообщалось ранее, 31 мая в Кремле наградили семьи, воспитывающие семерых и более детей. Ордена "Родительская слава" была удостоена, в том числе, семья Новик из Петрозаводска.
"Очень горд тем, что у нас в Карелии проживают люди, которые являют собой пример Большой семьи. Говорю о супругах Новик и их 8 детях. Сегодня Президент Владимир Путин вручил им орден "Родительская слава". Очень горд и рад за Татьяну Николаевну и Валерия Петровича! Вы молодцы!" - написал в среду у себя на странице в "ВКонтакте" врио главы Карелии Артур Парфенчиков.
Также руководитель республики выложил видео, как маленькая дочка Татьяны и Валерия Новик станцевала в Кремле.
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