ВИДЕО: Жители Карелии просят помочь остановить голодомор в Пряжинском совхозе

Работники АО "Пряжинское" рассчитывают на помощь неравнодушных граждан, чтобы спасти умирающих от голода коров.

Коллектив АО "Пряжинское", не получая на протяжении четырех месяцев зарплату, продолжает бороться за свое гибнущее предприятие. Сегодня работники обращаются ко всем неравнодушным жителям Карелии за помощью в приобретении кормов для животных, которые ежедневно погибают на ферме.

"Так получилось, что в нашем Пряжинском совхозе происходит ГОЛОДОМОР животных. Мы не будем разбирать кто прав, а кто виноват. Мы обращаемся к Вам, чтобы помочь спасти коров, которые умирают от голода. Сейчас поголовье сохраняется только благодаря неимоверным усилиям небольшого коллектива, который, несмотря на 4-месячную задержку зарплаты, выходит на работу, чтобы помочь животным", - пишут работники в социальных сетях.

В АО "Пряжинское" сегодня принимают натуральные пожертвования едой: мелкий картофель, яблоки, крупы, кормовые смеси для КРС, сено. Здесь готовы принять в дар лампочки энергосберегающие (много ламп вышло из строя, на предприятии жесткий режим энергосбережения, на новые денег нет, а телята болеют без достаточного освещения). Принимаются денежные пожертвования для приобретения кормовых смесей и силоса: благотворительный ящик в магазине "Северное сияние", на карту сбербанка Efremova Ekaterina 4276 8250 1540 0913 (привязана к телефону 8 981 405 64 48).

"Все собранные средства будут направлены на приобретение кормов. Отчеты будут публиковаться в соцсетях", - пишут работники предприятия.

Напомним, сотрудники АО "Пряжинское" , его дочерних предприятий ООО "Молочно-товарная ферма "Пряжинская" и ООО "Звероферма "Пряжинская", уже в течение нескольких месяцев бьют тревогу. Они неоднократно писали письма с криком о помощи президенту Владимиру Путину, прокурору РФ Юрию Чайке, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву, главе Карелии Артуру Парфенчикову. Но критическая ситуация на предприятии не меняется: люди не получают зарплату, а животные гибнут от голода.