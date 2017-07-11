Женщину в Карелии обязали выплатить алименты сыну

Жительница Муезерского района была принудительно доставлена в отдел судебных приставов для разъяснения ситуации, сообщили в УФСП Карелии.

По данным ведомства, мать несовершеннолетнего ребенка вела асоциальный образ жизни, не работала, уклонялась от встреч с приставом-исполнителем. Ее задолженность по алиментам сейчас составляет 52 тысячи рублей.

После принудительного привода в отношении женщины было составлено два административных протокола, а также назначены штрафы в размере 1 тысяча рублей каждый, которые недобросовестная алиментщица должна оплатить в течение 70 дней.

В настоящее время женщина ожидает своей очереди в центре занятости населения на получение пособия по безработице или предложения работы.