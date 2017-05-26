Житель Кондопоги из ревности убил собутыльника подруги

В Кондопоге мужчина обвиняется в причинении смерти местному жителю, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в ночь на 21 мая 35-летний житель Кондопоги пришел домой к мужчине, где находилась его сожительница и распивала с хозяином квартиры спиртные напитки.

Обвиняемый хотел отвести женщину домой. На почве ревности между ним и хозяином произошел конфликт. Тогда злоумышленник насмерть забил оппонента.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.