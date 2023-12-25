19 отдаленных поселков Карелии обеспечили нормальной сотовой связью и интернетом

С начала работы проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 19 поселков республики провели устойчивую связь.

Как сообщили в Минтрансе нашего региона, благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» по итогам прошлогоднего всероссийского голосования в 19 населенных пунктов установили базовые станции.



«Проект направлен на обеспечение равной доступности современных услуг связи, в том числе, это сотовая связь и доступ к интернету», — говорится в пресс-релизе министерства.



В этом году провели работы:



в поселках:



— Новое Машезеро;



— Нелгомозеро;



— Тоунан;



— Плотина;



— Лоймола;



— Ламбасручей;



— селе Сосновка:



— деревнях Ряймяля и Ууксу.



Кроме того, по итогам голосований Минцифры России услугами сотовой связи обеспечили жителей: села Нюхча, поселков Кинелахта, Хвойный, Панозеро, Ласанен, Шалговаара, деревней Алексала, Маслозеро, Уница и Куганаволок.



Работы должны быть продолжены в последующие годы.



