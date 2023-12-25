19 отдаленных поселков Карелии обеспечили нормальной сотовой связью и интернетом

С начала работы проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 19 поселков республики провели устойчивую связь.
Как сообщили в Минтрансе нашего региона, благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» по итогам прошлогоднего всероссийского голосования в 19 населенных пунктов установили базовые станции.
«Проект направлен на обеспечение равной доступности современных услуг связи, в том числе, это сотовая связь и доступ к интернету», — говорится в пресс-релизе министерства.
В этом году провели работы:
в поселках:
— Новое Машезеро;
— Нелгомозеро;
— Тоунан;
— Плотина;
— Лоймола;
— Ламбасручей;
— селе Сосновка:
— деревнях Ряймяля и Ууксу.
Кроме того, по итогам голосований Минцифры России услугами сотовой связи обеспечили жителей: села Нюхча, поселков Кинелахта, Хвойный, Панозеро, Ласанен, Шалговаара, деревней Алексала, Маслозеро, Уница и Куганаволок.
Работы должны быть продолжены в последующие годы.
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