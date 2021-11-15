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39 новых контейнерных площадок закрытого типа установят в Петрозаводске до конца года

Новости. Общество
10:16, 07 Декабря 2021
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК

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Петрозаводский городской Совет сообщил о планах по установке в карельской столице новых контейнерных площадок закрытого типа.

Председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис и вице-спикер Петросовета Оксана Политова со специалистами комитета ЖКХ провели выездное совещание, посвященное вопросам реализации в городе программы по модернизации контейнерных площадок. Мероприятие состоялось в районе дома № 3 по улице Софьи Ковалевской, где продолжаются работы по обустройству новой КПЗТ из пескоцементных блоков. Об этом информирует горсовет.

В настоящее время в разных районах карельской столицы продолжают устанавливать новые контейнерные площадки. Председатель Петросовета Надежда Дрейзис напомнила, что до конца декабря современные конструкции закрытого типа появятся на 39 городских территориях. Павильоны КПЗТ будут двух видов: 18 — каменных и 21 — из древесно-полимерных композитных панелей.

«Места для установки новых контейнерных площадок определены с учетом обращений горожан. От жителей также поступают вопросы, связанные с тем, что в некоторых местах мусорные накопители стоят рядом с новыми строениями, а не внутри помещений. Хочу всех успокоить: это временные неудобства. На данном этапе будущие контейнерные площадки пока находятся в разной стадии готовности. Некоторые уже оборудованы, где-то, например, в районе дома № 3 по улице Софьи Ковалевской, работы еще ведутся. После завершения установки новых комплексов все баки будут размещены внутри крытых контейнерных площадок», — рассказала Надежда Дрейзис.

Заместитель Петрозаводского городского Совета, депутат по округу № 4 Оксана Политова также напомнила, что замена старых конструкций на современные проводится в городе в рамках соглашения администрации с министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

«Средства субсидии, предоставленной из регионального бюджета, позволили также закупить для города 195 новых пластиковых контейнеров для ТКО. В 2023 году Петросовет совместно с администрацией намерен в плановом режиме продолжить работы по обновлению городских контейнерных площадок», — сообщила депутат.

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Комментарии

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кир
2021-12-07 11:57:27
Птицы, что будут клевать?
Саныч
2021-12-07 13:05:25
кир, собачье гуано. Надеюсь, чайки меньше орать будут.
Гость
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