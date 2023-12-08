Психолог рассказал, как отличить лень от депрессии

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Бессилие, вызванное депрессией, распространяется на все сферы жизни. Лень проявляется только в отношении определенных дел.
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Человек, болеющий депрессией, не испытывает удовольствия. Тот, кто просто ленится, не утрачивает способности наслаждаться.
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Приступы лени не мешают чувству бодрости по утрам. При депрессии усталость не проходит даже после очень продолжительного сна.
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