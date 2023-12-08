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Психолог рассказал, как отличить лень от депрессии

Новости. Общество
00:10, 11 Декабря 2023
фото: © Lifemoment / istockphoto

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Валерий Гут пояснил основную разницу этих состояний.

Отличить болезнь от лени до визита к специалисту можно по некоторым признакам. О них «Доктору Питеру» рассказал психолог Валерий Гут.

  1. Бессилие, вызванное депрессией, распространяется на все сферы жизни. Лень проявляется только в отношении определенных дел.

  2. Человек, болеющий депрессией, не испытывает удовольствия. Тот, кто просто ленится, не утрачивает способности наслаждаться.

  3. Приступы лени не мешают чувству бодрости по утрам. При депрессии усталость не проходит даже после очень продолжительного сна.

Лень считают смертным грехом и называют матерью всех пороков. И в то же время считается, что именно она двигатель прогресса. Так откуда же она берется?

«Осознание причин своей лени — это путь к пониманию себя, укреплению психического здоровья и улучшению качества жизни», — говорит Валерий Гут.

Психолог перечислил четыре возможные причины, которые провоцируют лень и помогают ей расти.

1. Нехватка ресурсов

Иногда лень — это наш защитный механизм, задача которого — уберечь нас от истощения и перегрузок.

Также она может возникать, когда перед нами стоит слишком много задач. На подсознательном уровне становится понятно, что реализация их всех попросту невозможна, и запускается механизм лени. То же случается в ситуации, когда задача одна, но она чрезмерно сложная, невыполнимая.

2. Отсутствие мотивации

Человек не видит своего личного смысла в том, что вынужден делать. Мозг не производит дофамин — гормон предвкушения и достижения, и энергия для совершения действий попросту не вырабатывается.

3. Неуверенность в себе

Неуверенный человек боится допустить ошибку и столкнуться с ее последствиями. Часто он не знает, как себя вести и справляться с обстоятельствами, имеет негативный опыт и опасается его повторения. Он считает, что нет смысла делать что-либо, так как все равно ничего хорошего получиться не может.

4. Перфекционизм

Перфекционисты много времени уделяют деталям, постоянно пересматривают свою работу, что очень замедляет процесс достижения цели. В постоянном стремлении достичь идеала они либо устают, либо начинают испытывать страх не справиться с задачей на должном уровне. 

Как бороться с ленью

Методы борьбы с ленью будут зависеть от причин, которые ее вызывают. Вот почему так важно понять, что заставляет вас лениться.

«Если речь идет об усталости, то попытки заставить себя действовать с полной отдачей будут на самом деле опасны. Нужно проанализировать нагрузку, проявить заботу о себе и восстановить энергетический баланс», — поясняет психолог.

А найти мотивацию помогает, к примеру, самоанализ — поиск неочевидных плюсов от возможного результата или решение сменить род занятий на более вдохновляющий.

«Хороший пример человека, скрывающего за ленью неуверенность и страх перед жизнью, — главный герой романа „Обломов“. У Ильи Ильича в силу воспитания наблюдается огромный дефицит навыков, необходимых для взаимодействия с окружающим миром. Решением в таком случае становится работа над развитием личности, выращивание внутренних опор, анализ своих ресурсов, формирование достижимых целей и получение успешного опыта их реализации», — продолжает Валерий Гут.

И, конечно, без самодисциплины и навыков планирования справиться с ленью тоже будет трудно. Придется заставить себя тренировать эти качества.

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