Психолог рассказал, как отличить лень от депрессии

Неуверенный человек боится допустить ошибку и столкнуться с ее последствиями. Часто он не знает, как себя вести и справляться с обстоятельствами, имеет негативный опыт и опасается его повторения. Он считает, что нет смысла делать что-либо, так как все равно ничего хорошего получиться не может.