Тысяча карельских школьников приняли участие в программе бесплатных путешествий

Благодаря нацпроекту ребята из разных районов республики ближе познакомились с достопримечательностями родного края.

Тысяча карельских школьников ближе познакомились с достопримечательностями родного края, сообщили в паблике Минэкономразвития Карелии.



Совершить короткие познавательные путешествия в 2023 году помог президентский нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».





Карелия вошла в число 28 регионов-участников программы бесплатных путешествий для школьников 5-9 классов. Благодаря федеральной поддержке ребята смогли в увлекательном формате больше узнать о культурно-историческом наследии, промышленном потенциале и туристических «изюминках» родной республики.



Программа бесплатных путешествий для школьников реализуется в России с 2022 года. По итогам первого года ее работы в бесплатные культурно-познавательные поездки отправились 100 тысяч школьников. В 2023 году в путешествия отправились уже 200 тысяч человек.





Благодаря нацпроекту ребята из разных районов Карелии побывали в горном парке Рускеала и на водопаде Кивач, посетили Национальный музей Карелии и Беломорские петроглифы.





«Дети — наше будущее. То, что мы сегодня вкладываем в их развитие, станет основной и прочным фундаментом для дальнейшей жизни страны. Подобные программы расширяют горизонты, заставляют гореть детские глаза, гордиться своей страной», — отметил руководитель регионального Минэка Олег Ермолаев.