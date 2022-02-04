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Аэропорт в Костомукше остается в Карелии «юбилейным долгостроем»

Новости. Экономика
12:38, 08 Февраля 2022
фото: © Сергей Макеев

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Под новый аэродром до сих пор не оформлен земельный участок.

Строительство аэропорта в приграничном городе Костомукша было включено республиканскими властями в Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года. Однако, как и многие другие объекты, которые планировалось сдать к столетию республики, Костомукшский аэропорт попал в итоге в число «юбилейных долгостроев».

Сейчас в правительстве Карелии предпочитают говорить о реконструкции в Костомукше посадочной площадки, но, как выяснилось на онлайн-совещании по развитию муниципального образования, которое состоялось утром 8 февраля, перспективы выполнения даже этих работ, выглядят весьма туманными. Дело в том, что под новый аэродром до сих пор не оформлен земельный участок, поскольку для этого Костомукшской администрации потребовалось внести изменения в зеленую зону города.

Читайте подробнее в статье «Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков».

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