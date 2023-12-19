Костомукшский завод по производству автозапчастей снова заработал

Властям республики удалось перезапустить работу завода по производству автокомпонентов в Костомукше.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, в конце прошлого года одно из крупных региональных предприятий — компания «АЕК» — приостановило свою работу. Из-за санкций были прекращены поставки сырья и отгрузка продукции.



«Потребовалось время, чтобы найти новых партнеров и перестроить рынки сбыта, — написал чиновник. — Благодаря сотрудничеству Минпромторга России с руководством „АЕК“, удалось привлечь нового заказчика к партнерству с заводом. Сегодня здесь выпускают электрические жгуты для нашего автопрома. На производство вернулось 160 специалистов. В планах компании — расширить портфель заказов и, как следствие, увеличить число работников».



Парфенчиков отметил, что особенно важным является факт сохранения компетенций в области автомобилестроения.