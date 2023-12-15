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Большие семейные квартиры еще остались в последнем строящемся доме экологически чистого квартала «Свиристель»
15.12.2023 20:50
Снесли скандальный бар в Петрозаводске
18.12.2023 17:40
Ночью центральные улицы Петрозаводска очистят от снега
18.12.2023 20:13
Названы три самые востребованные профессии в России
18.12.2023 20:30
Юные спортсмены из Карелии завоевали победу во всероссийском турнире по боксу
18.12.2023 18:40

Погода

Метель, мокрый снег, сильный ветер и +2°С обещают синоптики во вторник в Карелии
В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде на 19 декабря.
18.12.2023, 17:00
Сильный снегопад и ветер до 20 м/с обрушатся на Карелию во вторник
МЧС Карелии предупредило о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
18.12.2023, 15:03
Синоптики рассказали, когда в Карелии закончится оттепель
В Гидрометцентре республики дали прогноз на ближайшую неделю.
18.12.2023, 06:40
В Карелии 18 декабря будет тепло и малоснежно
В Гидрометцентре республики рассказали с чего начнется новая неделя.
17.12.2023, 17:00
Потепление в Карелию придет с юго-запада
Республиканские синоптики выдали прогноз погоды на 17 декабря.
16.12.2023, 17:00
Карелию завалит мокрым снегом
Сильные снегопады спрогнозировали синоптики в ночь на 17 декабря.
16.12.2023, 15:00
Гололедицу и небольшой снег в Карелии пообещали синоптики в субботу
Гидрометцентр Карелии дал прогноз погоды на 16 декабря.
15.12.2023, 17:00
Стало известно, когда закончится снегопад в столице Карелии
За сутки в Петрозаводске выпадет около 5 см снега.
15.12.2023, 14:55
Синоптики назвали «полюс холода» в Карелии на начало декабря
В селе на берегу Белого моря температура опустилась до 33,8℃.
15.12.2023, 10:54
В пятницу в Карелии будет снежно и облачно
Специалисты карельского Гидрометцентра сообщили о погоде на 15 декабря.
14.12.2023, 17:00
В четверг в Карелии воздух остынет до -18°С и пойдет небольшой снег
В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на 14 декабря.
13.12.2023, 17:00
Потепление в Петрозаводске продлится до выходных
Опубликован предварительный прогноз погоды в карельской столице на трое суток.
13.12.2023, 10:14
В среду в Карелии пойдет небольшой снег и будет скользко
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Карелии на 13 декабря.
12.12.2023, 17:00
Морозы в Карелии ослабнут во вторник
Специалисты Гидрометцентра республики рассказали о погоде на 12 декабря.
11.12.2023, 17:00
Ночью температура воздуха в Карелии местами опустится до -28°С
Специалисты республиканского Гидрометцентра рассказали о погоде на 11 декабря.
10.12.2023, 17:00
Мороз ночью до -28°С и днем до -20°С охватит воскресную Карелию
Синоптики рассказали о погоде на 10 декабря.
09.12.2023, 17:00
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 9 декабря
09.12.2023, 07:05
В субботу в Карелии подморозит до - 32°С и закружит метель
В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде на 9 декабря.
08.12.2023, 17:00
Синоптики рассказали, где в Карелии минувшей ночью было холоднее всего
В ночь на 8 декабря максимальный холод зарегистрировали в одном из сел Беломорского района республики.
08.12.2023, 11:25
Стало известно, как изменится погода в Петрозаводске уже в это воскресенье
С 10 декабря в Петрозаводске ожидается изменение погоды.
08.12.2023, 10:52
Прогноз погоды на пятницу
08.12.2023, 07:05
В пятницу в Карелии столбик термометра опустится до -32°С
Синоптики рассказали о погоде в республике на 8 декабря.
07.12.2023, 17:00
Во всех районах Карелии ожидается аномально холодная погода
В МЧС Карелии предупредили об опасном гидрометеорологическом явлении.
07.12.2023, 15:57
Аномальные морозы грозят Карелии неожиданной опасностью
В Гидрометцентре Карелии рассказали, когда надо ждать главного удара холода и какая опасность подстерегает в связи с этим жителей республики.
07.12.2023, 14:53
Погода в Петрозаводске сегодня, 7 декабря
07.12.2023, 07:05
В четверг в Карелии похолодает до -28°С
В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде на 7 декабря.
06.12.2023, 17:00
Прогноз погоды на среду
06.12.2023, 07:05
В среду в Карелии подморозит до -23°С
О погоде в республике на 6 декабря рассказали синоптики.
05.12.2023, 17:03
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 5 декабря
05.12.2023, 07:05
Во вторник воздух в Карелии остынет до -23°С
Синоптики рассказали о погоде в Карелии на 5 декабря.
04.12.2023, 17:00
Узнали, в каком районе Карелии выпало больше всего снега
Жителям Карелии рассказали о высоте снежного покрова в районах республики.
04.12.2023, 14:05
Стало известно, какая погода ожидает жителей Карелии в декабре
Синоптики обещают в республике и снег, и морозы до -28℃.
04.12.2023, 14:10
Прогноз погоды на понедельник
04.12.2023, 07:05
В понедельник в Карелии слегка потеплеет
Гидрометцентр республики представил прогноз погоды на 4 декабря.
03.12.2023, 17:00
Погода в Петрозаводске сегодня, 3 декабря
03.12.2023, 07:05
Снег продолжит заваливать Карелию в воскресенье
Прогноз погоды на 3 декабря представил Гидрометцентр республики.
02.12.2023, 17:00
На Карелию надвигаются первые настоящие морозы до -28℃
О наступающих холодах предупредили в карельском Гидрометцентре.
02.12.2023, 15:25
Погода в Петрозаводске сегодня, 2 декабря
02.12.2023, 07:05
В субботу в Петрозаводске будет снежно и облачно
Специалисты Гидрометцентра Карелии рассказали о погоде на 2 декабря.
01.12.2023, 17:00
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 1 декабря
01.12.2023, 07:05
В первый день декабря в Карелии будет снежно и скользко
Синоптики рассказали о погоде в республике на 1 декабря.
30.11.2023, 17:00
В Петрозаводске поставлен абсолютный рекорд по количеству осадков
В ноябре 2023 года в столице Карелии выпала наибольшая сумма осадков за всю историю наблюдений.
30.11.2023, 16:12
Дорожная полиция предупредила водителей Карелии об опасной погоде
По сообщениям синоптиков в ближайшие дни по Карелии ожидается облачная погода и снегопады.
30.11.2023, 14:16
Погода в Петрозаводске сегодня, 30 ноября
30.11.2023, 07:05
О метели и гололедице в четверг предупредили синоптики жителей Карелии
В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде на 30 ноября.
29.11.2023, 17:00
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И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
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