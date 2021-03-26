Актовый зал в новой школе на Древлянке больше любого петрозаводского театра или кинотеатра

В Петрозаводске на Древлянке компания "КСМ" заканчивает строительство здания школы на 1350 мест, которая станет самой большой в республике.

Объект будет полностью сдан заказчику (а им выступает правительство Карелии) к 1 июля. На сегодняшний день здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории. И уже понятно, что ничего подобного в нашем регионе не строилось никогда.

Этот сложный с конструктивной и архитектурной точки зрения социальный объект, который, кроме всего прочего, отвечает новым санитарным, противопожарным и антитеррористическим правилам, построили менее чем за полтора года. Как это удалось? Какие технологии применялись, какие материалы использовались и с какими сложностями столкнулись строители?

Корреспондент "Столицы на Онего" узнал ответы на эти вопросы, побывав на объекте вместе с представителями компании "Баренц Групп", которая уже очень скоро будет строить подобную школу в рамках проекта "Город у воды" (на месте бывшей промплощадки ДСК).

Актовый зал в новой школе больше любого петрозаводского театра или кинотеатра, он рассчитан на 870 мест (для сравнения, зал Музыкального театра Карелии способен вместить 600 человек). Кроме этого, в здании есть еще вместительный конференц-зал на 150 мест.

Отдельный предмет гордости – библиотека. Она разделена на зоны, чтобы в одной дети могли получить учебники, литературу, в другой - уединиться с книжкой, в третьей – поработать в интернете, воспользовавшись вай фай. Помещения настолько большие, что соизмеримы с залами Национальной библиотеки Карелии. Что интересно – входить в школьную библиотеку можно с двух сторон, что также продиктовано необходимостью разделять потоки учащихся.

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