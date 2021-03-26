Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина в Карелии лишился почти всех накоплений, продавая картофель 2
26.03.2021 18:00
Стало известно, сколько может стоить охотничий костюм, как у Путина 9
26.03.2021 19:10
На таможне в Карелии собака нашла контрабандную валюту у россиянина 3
26.03.2021 17:04
Женщина позеленела от неудачного автозагара и сравнила себя со Шреком 3
26.03.2021 23:30
Лето будет жарким: Авиалесоохрана Карелии готовится к пожароопасному сезону 3
26.03.2021 16:28
Рецидивист в Карелии обидел художника 1
26.03.2021 18:40
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с новыми странами 2
26.03.2021 20:40
Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы 1
26.03.2021 19:40

Актовый зал в новой школе на Древлянке больше любого петрозаводского театра или кинотеатра

Новости. Общество
15:14, 27 Марта 2021
фото: компания КСМ
Загрузка...

В Петрозаводске на Древлянке компания "КСМ" заканчивает строительство здания школы на 1350 мест, которая станет самой большой в республике.

Объект будет полностью сдан заказчику (а им выступает правительство Карелии) к 1 июля. На сегодняшний день здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории. И уже понятно, что ничего подобного в нашем регионе не строилось никогда.

Этот сложный с конструктивной и архитектурной точки зрения социальный объект, который, кроме всего прочего, отвечает новым санитарным, противопожарным и антитеррористическим правилам, построили менее чем за полтора года. Как это удалось? Какие технологии применялись, какие материалы использовались и с какими сложностями столкнулись строители?

Корреспондент "Столицы на Онего" узнал ответы на эти вопросы, побывав на объекте вместе с представителями компании "Баренц Групп", которая уже очень скоро будет строить подобную школу в рамках проекта "Город у воды" (на месте бывшей промплощадки ДСК).

Актовый зал в новой школе больше любого петрозаводского театра или кинотеатра, он рассчитан на 870 мест (для сравнения, зал Музыкального театра Карелии способен вместить 600 человек). Кроме этого, в здании есть еще вместительный конференц-зал на 150 мест.

Отдельный предмет гордости – библиотека. Она разделена на зоны, чтобы в одной дети могли получить учебники, литературу, в другой - уединиться с книжкой, в третьей – поработать в интернете, воспользовавшись вай фай. Помещения настолько большие, что соизмеримы с залами Национальной библиотеки Карелии. Что интересно – входить в школьную библиотеку можно с двух сторон, что также продиктовано необходимостью разделять потоки учащихся.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

26.03.2021 11:20
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 4
Глава Петрозаводска рассказала о главных итогах 2020 года и новых задачах, поставленных перед городом.
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 16
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 7
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2021 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»