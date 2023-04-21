Аналитик оценил перспективу подорожания доллара выше 100 рублей

По словам эскперта, рубль в ближайшее время будет слабеть, но не слишком сильно.

Тенденция к ослаблению рубля по отношению к доллару и евро сохранится до июля, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он сообщил «Известиям» 26 июня.

Ранее в этот день на открытии валютных торгов на Мосбирже курс доллара впервые превысил 86 рублей с 30 марта 2022 года. По данным сайта биржи, к 13:12 мск доллар находился на уровне 84,5 рубля, евро — 92 рублей.

«Учитывая низкие цены на нефть и большой дефицит, можно предположить, что тенденция к ослаблению рубля сохранится до конца текущей недели. Уровень 86 рублей является промежуточным сопротивлением на пути к зоне 89–90 рублей, поэтому сейчас доллару открылась дорога к уровню 90 рублей», — отметил он.

Эксперт объяснил, что поддержку российская национальная валюта будет получать от приближающегося пика налоговых платежей, который наступит 28 июня.

«По евро ближайшей целью является отметка 95–96 рублей. Вряд ли курсы доллара и евро превысят отметку 100 рублей в ближайшее время. Трехзначных показателей этих валют не стоит ожидать в летний период», — подчеркнул он.

При этом аналитик уточнил, что по предварительным данным первого полугодия доллар подорожал к рублю почти на 20%, евро стал сильнее рубля на 26%, а юань прибавил к российской валюте 19%.

«Сдача рубля своих позиций пока не вызывает обеспокоенности у российских монетарных властей. Умеренная девальвация находится под управляемым контролем», — заключил Антонов.