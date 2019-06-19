Анфиса Чехова поделилась секретом похудения

Телеведущая рассказала, от каких трех продуктов нужно отказаться для похудения.

Известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась с худеющими поклонницами собственным "рецептом" сбрасывания веса, пишет "Пятый канал".

"Чем больше люди увлекаются диетами, тем меньше организм худеет от простых вещей. Ему нужны будут все более изощренные способы для похудания. В итоге можно прийти к тому, что человек ничего не ест, но медленно худеет. Я это проходила и могу сказать, что это путь в никуда", – призналась Чехова.

Также Анфиса Чехова порекомендовала худеющим подписчицам обратиться к психологу.



Pвезда шоу-бизнеса не употребляет в пищу дрожжи, сахар и мясо. А недавно также отказалась и от молока. Из кисломолочных продуктов Чехова ест разве что творог, козий сыр и ряженку.