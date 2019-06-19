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Новости. Общество
19:40, 19 Июня 2019
фото: Instagram

Анфиса Чехова поделилась секретом похудения

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Телеведущая рассказала, от каких трех продуктов нужно отказаться для похудения.

Известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась с худеющими поклонницами собственным "рецептом" сбрасывания веса, пишет "Пятый канал".

"Чем больше люди увлекаются диетами, тем меньше организм худеет от простых вещей. Ему нужны будут все более изощренные способы для похудания. В итоге можно прийти к тому, что человек ничего не ест, но медленно худеет. Я это проходила и могу сказать, что это путь в никуда", – призналась Чехова. 

Также Анфиса Чехова порекомендовала худеющим подписчицам обратиться к психологу.

Pвезда шоу-бизнеса не употребляет в пищу дрожжи, сахар и мясо. А недавно также отказалась и от молока. Из кисломолочных продуктов Чехова ест разве что творог, козий сыр и ряженку.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-06-19 19:45:35
Женщины всегда умнее мужчин, даже когда совершенно неправы. Принцип устройства этого парадокса известен только Богу.
кир
2019-06-19 20:05:25
Неравнодушный, Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты - в наших безднах образ божества!
В.Брюсов
Гость
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