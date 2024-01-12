Жителям Карелии рассказали о продуктах, которые поднимают настроение

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали о правильной еде, которая избавит от хандры.

О позитивной еда, то есть о продуктах, которые избавят от хандры, рассказали в паблике Роспотребнадзора Карелии со ссылкой на сайт «Здоровое питание».



Так, улучшить настроение могут не только дружеская поддержка или прогулка с любимым человеком, но и правильная еда.



Настроение напрямую зависит от того, что мы едим — ведь в пище содержатся питательные вещества, которые влияют на эмоциональное и психологическое состояние. В Роспотребнадзоре Карелии назвали пять продуктов-антидепрессантов.



Номер 1 в списке — мясо. Курица, говядина, свинина содержат незаменимую аминокислоту тирозин. Она увеличивает уровень дофамина — гормона счастья, а еще норэпинефрина. Мясо не просто улучшает настроение, оно еще и повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на память. Витамин B12, который содержится в мясных волокнах, помогает справиться с бессонницей и депрессией.



Номер 2, конечно, бананы. Это один из самых известных продуктов-антидепрессантов. Аминокислота триптофан, которую содержит этот фрукт, усваивается организмом, где превращается в «гормон счастья» серотонин. Серотонин поднимает настроение и улучшает сон, снимает депрессию и тревожность. В бананах также много витамина В6, который защищает нервную систему от негативного воздействия. А еще этот фрукт полезен при хронической усталости.



Номер 3 — шоколад. О чудесных свойствах этого продукта отлично знают мамы, дети и студенты. Благодаря фенилэтиламину, содержащемуся в какао-бобах, в организме вырабатываются эндорфины, которые делают нас чуточку счастливее. Помимо этого, шоколад содержит много магния, что позволяет бороться со стрессом. Но перечисленными полезными качествами обладает лишь темный горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 78%.



В Роспотребнадзоре также рассказали о двух необычных продуктах, в которых с первого взгляда сложно заподозрить источники счастья.



Номер 4 — морская капуста. Для хорошего настроения и самочувствия организму крайне важен гормон адреналин. Его дефицит может вызвать появление хронической усталости, ухудшение эмоционального фона и развитие депрессии. Функцию регуляции уровня этого гормона выполнгяют надпочечники, а для их полноценной работы необходимы витамины группы B. В морской капусте очень высока их концентрация, поэтому ее можно использовать для улучшения настроения.



Наконец, номер 5 — каша. В особенности — овсяная и гречневая. Эти виды крупы имеют высокую концентрацию того самого триптофана, который при переработке в организме способствует образованию серотонина. Более того, эти каши способствуют естественной регуляции уровня сахара в крови. Это важно, поскольку от него зависит уровень инсулина, который доставляет триптофан к мозгу, где тот уже и перерабатывается в серотонин.



«Ешьте здоровые и полезные продукты и будьте счастливы!» — пожелали в сети.